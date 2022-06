Wie will Russland Litauen strafen? [premium]

Der US-Präsident will Russland mit einer Preisobergrenze für Öl in die Knie zwingen. Doch selbst Verbündete bezweifeln, dass der Plan aufgeht.

Scholz: "Partnerschaft mit Russland unvorstellbar" In wenigen Tagen stehen Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato an. Kanzler Olaf Scholz erklärt, wie sich Deutschland dabei positionieren will. Kanzler Olaf Scholz...

