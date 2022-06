Da Litauen seit Tagen den Transit gewisser Waren durch sein Gebiet aus Russland in dessen Ostsee-Exklave sperrt, kündigt Moskau Vergeltung an. Ein Angriff...

Der Nato-Staat Litauen sperrt den Transit sanktionierter Güter in die russische Ostsee-Enklave Kaliningrad. Das heizt den Konflikt mit Russland weiter an.

Auf dem Gelände der Kolping-Stiftung ist ein Durchgang gesperrt worden, den bislang Fußgänger auf dem Weg in die Stadt genutzt haben. Hintergrund ist ein...