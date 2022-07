Goodbye, Boris Johnson! Und jetzt?

08.07.2022 ( vor 4 Stunden )



Boris Johnson zieht sich als Parteichef und Premier zurück. Wer buhlt nun um seine Nachfolge? Und warum haben ihn die Briten so lange unterstützt? Darüber spricht Außenpolitik-Chef Christian Ultsch in dieser Folge. Und Europa-Ressortleiter Wolfgang Böhm erzählt, wie er Boris Johnson erlebte, als dieser noch als Korrespondent in Brüssel tätig war. 👓 Vollständige Meldung