SN aktuell "Alkohol oder Psychopharmaka": ÖVP-Mattle versteht Empörung https://t.co/6bWYhTJQ3f https://t.co/eOm8PO4AHD vor 2 Stunden Inogue RT @BarbaraKaufmann: Ok, sogar der Tiroler ÖVP Chef versteht, dass man den Spruch nicht lustig findet. https://t.co/92OXexPjCi vor 3 Stunden Sissy S. RT @BarbaraKaufmann: Ok, sogar der Tiroler ÖVP Chef versteht, dass man den Spruch nicht lustig findet. https://t.co/92OXexPjCi vor 3 Stunden Barbara Kaufmann Ok, sogar der Tiroler ÖVP Chef versteht, dass man den Spruch nicht lustig findet. https://t.co/92OXexPjCi vor 3 Stunden Die Presse Man müsse jedenfalls "definitiv andere Instrumente finden, um der Teuerung entgegenzuwirken", meint Tirols ÖVP-Chef… https://t.co/kx91uXx9YV vor 3 Stunden