Marion Haus Ham @svs1946 Zitat rtl/ntv: Der von Forsa durchgeführten Umfrage zufolge würden 31 Prozent für den beliebten Grünen-Pol… https://t.co/37CRIs7gyh vor 52 Minuten Siri Aral Nur Propaganda-Zahlen oder das Ende von Deutschland? Laut dem neuen Trendbarometer von RTL und ntv hätte eine Mehrh… https://t.co/PuD6YD6aoo vor 18 Stunden albert bert @Karine_N1 Der von Forsa durchgeführten Umfrage zufolge würden 31 Prozent für den beliebten Grünen-Politiker und Wi… https://t.co/fHRdGGxpKE vor 19 Stunden Megatwingo RT @AfdZerbst: Es geht wieder aufwärts: 12 Prozent der Deutschen würden einer aktuellen INSA-Umfrage nach die AfD wählen, wäre am kommenden… vor 20 Stunden Martin Kussmann RT @AfdZerbst: Es geht wieder aufwärts: 12 Prozent der Deutschen würden einer aktuellen INSA-Umfrage nach die AfD wählen, wäre am kommenden… vor 20 Stunden Bernd Luge RT @AfdZerbst: Es geht wieder aufwärts: 12 Prozent der Deutschen würden einer aktuellen INSA-Umfrage nach die AfD wählen, wäre am kommenden… vor 21 Stunden