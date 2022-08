PULS 24 Die Staatsanwaltschaft Wels hat am Donnerstag im Fall Lisa-Maria Kellermayr die Ermittlungen gegen die Verfasser de… https://t.co/UZA1fXm8H9 vor 43 Minuten derStandard.de Tod von bedrohter Ärztin: Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wieder: https://t.co/Yz3KmBC1eI vor 43 Minuten ᒍEAMY ᒪEE Wenn es in diviersen Kreisen noch so etwas wie Anstand gäbe, würde es jetzt Rücktritte hageln. https://t.co/db1MBIg2yh #Kellermayr vor 48 Minuten DER STANDARD Tod von bedrohter Ärztin: Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wieder: https://t.co/ovnHZqdYRE vor 49 Minuten