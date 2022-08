Wien Energie: Wie Wien sich verteidigt [premium]

Stephanie Rechberger RT @ArminWolf: Man sollte öfter Bilanzen lesen. Bereits 2021 haben sich die kurzfristigen Schulden der Wien Energie lt. Geschäftsbericht vo… vor 3 Minuten 🇦🇹 FS3 🇭🇺 RT @FarSight3: @schwurbler6500 (5)..Offenbar sieht sich d.#SPÖWien auch nur als Selbstbedienungsladen f.das eigene Klientel & macht ihr "Se… vor 8 Minuten EuropeanBelarus RT @ArminWolf: Man sollte öfter Bilanzen lesen. Bereits 2021 haben sich die kurzfristigen Schulden der Wien Energie lt. Geschäftsbericht vo… vor 11 Minuten Rk 🇺🇦 RT @JuraczkaM: „Ich weiß erst seit gestern Abend von den Problemen der Wien Energie.“ Offensichtlich dürfte sich Pamela Rendi-Wagner priori… vor 14 Minuten 🇺🇦Δόρης 🇺🇦 #esreicht RT @Christi60023283: Wenn sich alle an der Wien Energie abgearbeitet haben, darf man gespannt sein, ob auch die Verweigerung der Regierung… vor 19 Minuten christa schloegl RT @exxpressat: Am Abend platzte die Bombe: Wien Energie braucht “dringend Unterstützung” und wandte sich deshalb an Finanzminister Magnus… vor 20 Minuten