Experimentator und Philosoph der Quanten: Nobelpreis für Anton Zeilinger [premium] Die Quantenphysik bringt Österreich den nächsten Nobelpreisträger. Zeilinger wird gemeinsam mit Alain Aspect und John F. Clauser ausgezeichnet.

DiePresse.com vor 22 Stunden - Oesterreich





Ein Franzose, ein Amerikaner und ein Österreicher: Physik-Nobelpreis geht an drei Quantenforscher Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John F. Clauser und den Österreicher Anton Zeilinger für...

Tagesspiegel vor 1 Tag - Deutschland