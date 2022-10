In der Ukraine gehen am Donnerstag die Lichter aus, der Strom wird zeitweise abgestellt. Ein Szenario, an welches sich die Ukraine wohl gewöhnen müssen.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Europäische Union laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Auch Deutschland...

Ukraine fängt ab, EU macht Druck: Irans Kamikaze-Drohnen bringen Kreml-Terror nach Kiew Mit einer ganzen Welle von Kamikaze-Drohnen greift Russland in der Nacht und am Morgen zivile Ziele in der Ukraine an. Die Drohnen aus dem Iran stellen die...

n-tv.de vor 3 Tagen - Welt