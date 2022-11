Ein Drittel der Häuser in der ukrainischen Hauptstadt ist wieder beheizt, jeder zweite Haushalt hat aber noch keinen Strom - bei Temperaturen um die Null Grad...

In der ukrainischen Hauptstadt sind weiter zwei Drittel der Haushalte ohne Elektrizität. Die immer größeren Schäden durch den Krieg lassen laut dem...

Krieg in der Ukraine: Russische Angriffe verschlechtern Versorgungslage Russland setzt seine Angriffe auf das Stromnetz und andere kritische Infrastruktur in der Ukraine fort. In Kiew und anderen Städten fielen Strom und Wasser aus.

