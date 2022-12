29.12.2022 ( vor 4 Stunden )

Um die "Sicherheit Russlands zu gewährleisten", weiht der russische Präsident neue Kriegsschiffe ein und kündigt die Produktion weiterer an. Russland hat die Ukraine am Donnerstag nach Angaben der Regierung in Kiew mit mehr als 120 Raketen angegriffen. Im ganzen Land gilt Luftalarm.