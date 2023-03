16.03.2023 ( vor 2 Tagen )

Wir bitten Sie inständig von der folgenschweren Regierungskoalition mit der niederösterreichischen FPÖ Abstand zu nehmen. In einem Offenen Brief wenden sich einige berühmte österreichische Schrifsteller und Kulturschaffende rund um Robert Menasse, Peter Turrini, Gertraud Klemm und David Schalko an Niederösterreichs Landeshauptfrau.