08.02.2020 ( vor 1 Woche )



Detektiv Wilsberg (ZDF) ermittelt auf Norderney in einem millionenschweren Erbstreit. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. In "Man of Steel" (ProSieben) verteidigt Superman die Erde gegen eine außerirdische Flotte.