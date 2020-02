Markus Ueberall RT @faznet: Die Staatsanwaltschaft Berlin will gegen Andreas #Scheuer keine Ermittlungen wegen Untreue einleiten. Nach dem Scheitern der Pk… vor 16 Stunden Duke Nukum https://t.co/MGjA8hHfcG Das ist schon ein Ding. vor 2 Tagen Kai Wenkert RT @SPIEGEL_Politik: Die Berliner Staatsanwaltschaft will im Zusammenhang mit dem Scheitern der Pkw-Maut keine Ermittlungen wegen des Verda… vor 3 Tagen DVZ Claudius Semmann RT @dvz_news: Die Berliner Staatsanwaltschaft führt derzeit gegen den #Bundesverkehrsminister keine Ermittlungen wegen der gescheiterten #P… vor 3 Tagen Kneipenranger Was wollt ihr denn es ist doch nicht anders zu erwarten gewesen. ob der die Flinten Uschi alle Straffrei eine Krähe… https://t.co/wdB01IuI11 vor 4 Tagen Hubert Krüger #Deutschland 2020 Eine halbe Milliarde Steuergeld veruntreut: Kein Problem, Herr Verkehrsminister @AndiScheuer.… https://t.co/0uYsBuy3bR vor 4 Tagen