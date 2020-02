Quelle: DPA - vor 1 Woche



CDU fordert Kompromisskandidaten in Thüringen 01:05 Berlin/Erfurt , 07.02.20: Die CDU-Bundesspitze hat zur Lösung der Krise in Thüringen einen Kompromisskandidaten von Grünen oder SPD für das Amt des Ministerpräsidenten gefordert. Wie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag nach einer Sitzung Parteipräsidiums in Berlin sagte, verfüge...