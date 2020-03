25.02.2020 ( vor 1 Woche )



Bei einem Bombenangriff auf einen Tanklaster in Afghanistan wurden seine Söhne getötet. Der Afghane sucht nun Recht am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.