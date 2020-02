29.02.2020 ( vor 6 Stunden )



Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel findet Juso-Chef Kevin Kühnert zu unerfahren für "eine Partei der Arbeit". Sein Ratschlag an ihn lautet deshalb: arbeiten gehen – aber erst mal nicht in der Politik.