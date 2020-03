Madox RT @sthgho: Der rechtsextremistischste "Flügel" in der #NoAfD um den Neofaschisten Bernd Höcke soll baldigst verfassungsschutzrechtlich mit… vor 6 Minuten Paciencia RT @tazgezwitscher: Der Verfassungsschutz könnte den AfD-„Flügel“ in Kürze als klar rechtsextrem einstufen. Dessen Anführer Björn Höcke rea… vor 21 Minuten sophisticated.antifascist ✊🌹🚩🤝 RT @sthgho: Der rechtsextremistischste "Flügel" in der #NoAfD um den Neofaschisten Bernd Höcke soll baldigst verfassungsschutzrechtlich mit… vor 31 Minuten sophisticated.antifascist ✊🌹🚩🤝 Der rechtsextremistischste "Flügel" in der #NoAfD um den Neofaschisten Bernd Höcke soll baldigst verfassungsschutzr… https://t.co/NEylsEy3cU vor 34 Minuten A. El Yazidi RT @tazgezwitscher: Der Verfassungsschutz könnte den AfD-„Flügel“ in Kürze als klar rechtsextrem einstufen. Dessen Anführer Björn Höcke rea… vor 42 Minuten kurzvorlila RT @tazgezwitscher: Der Verfassungsschutz könnte den AfD-„Flügel“ in Kürze als klar rechtsextrem einstufen. Dessen Anführer Björn Höcke rea… vor 43 Minuten