Wuttke RT @Balelt41: Solidarität in Hamburg: Tausende demonstrieren für Aufnahme von Flüchtlingen https://t.co/9FWWu8H3e9 via @TOnline_News vor 54 Minuten Ilse Flück RT @Balelt41: Solidarität in Hamburg: Tausende demonstrieren für Aufnahme von Flüchtlingen https://t.co/9FWWu8H3e9 via @TOnline_News vor 1 Stunde Helmut Baltrusch Solidarität in Hamburg: Tausende demonstrieren für Aufnahme von Flüchtlingen https://t.co/9FWWu8H3e9 via @TOnline_News vor 1 Stunde Monteurzimmer HP @Asparag14679849 @ZDFheute Hamburg will https://t.co/2FgixkOBeG vor 1 Stunde exquirentibus veritatem RT @Rechtsvertrete1: https://t.co/gaDTuy0KE1 Da fast nur Frauen demonstrieren, gehe ich davon aus, das es sich um Witwen und Alleinstehende… vor 5 Stunden Rechtsvertreter https://t.co/gaDTuy0KE1 Da fast nur Frauen demonstrieren, gehe ich davon aus, das es sich um Witwen und Alleinstehe… https://t.co/WlqTLXpXd0 vor 11 Stunden