"Sonntagstrend" - Umfrage: Union sackt auf tiefsten Stand seit Oktober 2018

Berlin (dpa) - Die Union büßt im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" an Zustimmung ein. CDU und CSU kommen in der...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland