Innensenator besucht Moschee: Maßnahmenplan zum Schutz Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) besucht an diesem Freitag die Sehitlik-Moschee in Neukölln. Dabei will er auch einen Maßnahmenplan zum Schutz...

t-online.de vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost