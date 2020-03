EU-Außengrenze: Griechenland setzt Ventilatoren gegen Flüchtende ein Die Auseinandersetzung an der griechisch-türkischen Grenze dauert an. Flüchtende zünden Brandsätze, griechische Grenzbeamte lenken Tränengas und Rauch in...

ZEIT Online vor 2 Stunden - Top Auch berichtet bei • Welt Online