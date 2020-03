13.03.2020 ( vor 1 Woche )



in Hamburg werden am Montag mit den Verhandlungen zur Bildung einer neuen rot-grünen Koalition beginnen. Das teilten beide Parteien am Freitag mit. Nachdem zwei vorangegangene Sondierungsgespräche noch in der SPD-Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus stattfanden, will man für die Koal SPD und Grüne in Hamburg werden am Montag mit den Verhandlungen zur Bildung einer neuen rot-grünen Koalition beginnen. Das teilten beide Parteien am Freitag mit. Nachdem zwei vorangegangene Sondierungsgespräche noch in der SPD-Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus stattfanden, will man für die Koal 👓 Vollständige Meldung