13.03.2020 ( vor 4 Tagen )



Weder das "Sound & Snow" in Österreich noch das "SnowpenAir" in der Schweiz finden statt. Somit sind die Auftritte von Helene Fischer passé. Weder das "Sound & Snow" in Österreich noch das "SnowpenAir" in der Schweiz finden statt. Somit sind die Auftritte von Helene Fischer passé. 👓 Vollständige Meldung