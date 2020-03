14.03.2020 ( vor 1 Stunde )



Ärzte und Pfleger werden dringend gebraucht – aber was sollen sie tun, wenn die Kinder nicht zur Schule oder in die Kita gehen können? Denn ausgerechnet eine Notbetreuung sei kontraproduktiv, sagt Virologe Christian Drosten