15.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Bundesverteidigungsministerin hat die Hilfe der Bundeswehr im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zugesagt. „Wir planen auf allen Ebenen so, dass wir alle kritischen Bereiche sicher abdecken könnten", sagte Kramp-Karrenbauer der WELT AM SONNTAG.