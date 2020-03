Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Merkel: Einschneidende Maßnahmen in Corona-Krise notwendig 01:05 Berlin, 17.03.20: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einschneidende Maßnahmen im öffentlichen Leben als notwendig bezeichnet, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. «Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat», sagte Merkel am Montag in Berlin. Es gehe darum,...