SpringerMedizin.de Die Staats- und Regierungschefs der #EU haben sich auf ein Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger verständigt. Deutschl… https://t.co/ZYWoHAgYn8 vor 1 Stunde Dieter Steffmann Deutschland setzt Einreiseverbot in EU sofort um https://t.co/LQ9NNdcyzL vor 3 Stunden J.W. nur sog. "Schutzsuchende" dürfen noch in die EU. Alle anderen müssen draussen bleiben! https://t.co/yYXOjQeusI… https://t.co/Ww4jsihjyX vor 3 Stunden Birgit Scheerenberge Deutschland setzt Einreiseverbot in EU sofort um https://t.co/Q06542Mh9X vor 3 Stunden 🎧Ɓ𝗔𝗦𝗘 ◉𝗙 𝗦̂◉𝗨𝗡𝗗 𝗥̣̄𝗔𝗗𝗜◉ ⥅ 𝗡̣𝗘𝗪𝗦🗞 RT @ntvde: + Deutschland setzt Einreiseverbot sofort um https://t.co/kahdTYXXXG vor 3 Stunden Marschel RT @Florian_Kain: Deutschland setzt Einreiseverbot also „sofort“ um. Sofort wäre das im Januar nötig gewesen. Kommt leider viel zu spät. h… vor 3 Stunden