18.03.2020 ( vor 22 Stunden )



Das Prinzip lautet "Herdenimmunität": Die niederländische Regierung will, dass sich viele Menschen mit dem Virus infizieren. Kritik gibt es von der WHO und im Land selbst von den Rechtspopulisten. Das Prinzip lautet "Herdenimmunität": Die niederländische Regierung will, dass sich viele Menschen mit dem Virus infizieren. Kritik gibt es von der WHO und im Land selbst von den Rechtspopulisten. 👓 Vollständige Meldung