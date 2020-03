23.03.2020 ( vor 3 Stunden )

Trotz der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus haben vier Männer aus dem Raum Höchstädt an der Donau (Landkreis Dillingen) am Sonntagabend eine Feier veranstaltet. Sie verabredeten sich im Garten eines Anwesens, entfachten ein Lagerfeuer und tranken Bier, wie die Polizei am Montag mitteilte.