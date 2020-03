23.03.2020 ( vor 17 Stunden )



Das weitgehende Kontaktverbot zur Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 scheint bei den Menschen in Hessen bislang nicht auf größeren Widerstand zu stoßen. Das weitgehende Kontaktverbot zur Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 scheint bei den Menschen in Hessen bislang nicht auf größeren Widerstand zu stoßen. Polizei und Ordnungsbehörden kontrollieren, ob sich die Menschen an das weitgehende Kontaktverbot halten. Der Tenor bislang: keine größeren Vo 👓 Vollständige Meldung