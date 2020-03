Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Schutz vor Corona - Stichwahl in Bayern nur per Brief 00:40 Corona hat die bayerischen Kommunalwahlen bereits erschwert. Dabei wurden nicht nur eindeutige Ergebnisse erzielt. Die erforderlichen Stichwahlen am 29.03.2020 werden nicht mehr in öffentlichen Wahllokalen stattfinden - Schutzmaßnahme gegen Corona.