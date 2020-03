Der Leichnam von CDU-Politiker Thomas Schäfer wurde an einer ICE-Strecke gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten Suizid. mehr...

Hessens Finanzminister Schäfer ist tot Trauer in Hessen. Am Samstagvormittag wurde die Leiche von Finanzminister Thomas Schäfer an einer ICE-Strecke gefunden. Die Polizei geht von einem Suizid aus.

Welt Online vor 14 Stunden - Politik