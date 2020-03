Von der Altstadt bis zur Messe: In Augsburg gibt es ab Montag wegen mehrerer Baustellen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Überblick.

Der Coronavirus hat die Fußball-Bundesliga weiter fest im Griff: Der Tabellenzweite aus Dortmund macht nun den ersten Schritt zurück auf den Platz. In...

Der Magdeburger Landtag will in zwei Sitzungen in der kommenden Woche einen 500 Millionen Euro schweren Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Coronakrise...

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Fußball-Profis wagen in der Corona-Krise einen ersten Schritt aus der Isolation zurück in die Normalität. Von diesem...

Stichwahl am Sonntag: Ergebnisse zum Teil erst am Montag Nach der von der Corona-Krise geprägten Stichwahl in Bayerns Kommunen am kommenden Sonntag werden die Bürger vielerorts länger als üblich auf das Ergebnis...

