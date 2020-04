31.03.2020 ( vor 2 Tagen )



In vielen Krankenhäusern geht die Schutzkleidung aus. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert nun eine „nationale Notfallproduktion". An eine andere drastische Maßnahme will der CSU-Chef dagegen noch nicht denken.