Kandidat holt Hauptgewinn: Wer wird Millionär? Einer von ihnen! Es ist mal wieder so weit. In der "Wer wird Millionär?"-Ausgabe am Dienstagabend darf Günther Jauch den Höchstbetrag an einen Kandidaten ausschütten. Es ist...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt