01.04.2020 ( vor 1 Woche )



Rekord bei den künftigen Erstklässlern: Nach den Sommerferien sollen in Hamburg 15 944 Jungen und Mädchen eingeschult werden. Das seien 516 mehr als im Vorjahr, teilte die Schulbehörde am Mittwoch mit. Vor fünf Jahren seien es noch rund 2400 Kinder weniger gewesen. Rund 95 Prozent der Erstklässler k