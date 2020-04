02.04.2020 ( vor 1 Tag )



Die Zahl der britischen Corona-Toten steigt. Nicht so die Zahl der Tests. Der Druck auf Die Zahl der britischen Corona-Toten steigt. Nicht so die Zahl der Tests. Der Druck auf Boris Johnson wächst, in Regierungserklärungen und in den Medien hört und liest man unentwegt „Germany“. Ein Brexit-Hardliner attackiert die Regierung besonders heftig. 👓 Vollständige Meldung