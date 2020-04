03.04.2020 ( vor 6 Stunden )



In den letzten drei Märzwochen hat sich die Mobilität in Deutschland um 45 In den letzten drei Märzwochen hat sich die Mobilität in Deutschland um 45 Prozent verringert. Umso dynamischer ist die Diskussion um das Ende des Stillstands. Bei Maybrit Illner kamen die zur Zeit am heißesten gehandelten Exit-Strategien auf den Tisch . Dabei hatte eine Virologin einen klaren Favoriten. 👓 Vollständige Meldung