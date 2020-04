🆁🅰🅻🅵 😷 "Laut einer aktuellen Befragung des Instituts Wahlkreisprognose wird #Söder aktuell zum deutlichen Favoriten der Un… https://t.co/16kZCXegNz vor 22 Minuten 🆁🅰🅻🅵 😷 RT @welt: CDU: Söder und Spahn ziehen in der Corona-Krise an Laschet und Merz vorbei https://t.co/JhbLWfk2tl https://t.co/xxxrSu5Ny2 vor 26 Minuten JK-Kassberg RT @welt: CDU: Söder und Spahn ziehen in der Corona-Krise an Laschet und Merz vorbei https://t.co/JhbLWfk2tl https://t.co/xxxrSu5Ny2 vor 29 Minuten Volker Lauterbach ...und das nur, weil der Armin seine Maske falsch aufgesetzt hat. 😂 https://t.co/BeR5xYY0Yt vor 45 Minuten Madeline Kaiser RT @welt: CDU: Söder und Spahn ziehen in der Corona-Krise an Laschet und Merz vorbei https://t.co/JhbLWfk2tl https://t.co/xxxrSu5Ny2 vor 1 Stunde Hans-Jürgen Lindeman RT @welt: CDU: Söder und Spahn ziehen in der Corona-Krise an Laschet und Merz vorbei https://t.co/JhbLWfk2tl https://t.co/xxxrSu5Ny2 vor 2 Stunden