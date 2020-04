05.04.2020 ( vor 3 Stunden )



In einem Gastbeitrag für die WELT AM SONNTAG fordert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Marschall-Plan für Europa. Dieser Plan war einst ein Hilfsprogramm der USA für das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa.