Die EU-Kommission schlägt in einem Brief an Arzneimittelhersteller Alarm: Innerhalb der nächsten Tage könnten den Krankenhäusern Medikamente zur Versorgung schwer Covid-19-kranker Patienten ausgehen.