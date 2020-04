08.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Brasiliens rechtspopulistischer Präsident ist nach einem verlorenen Machtkampf in der Corona-Krise stark angeschlagen. Nun gibt es wilde Spekulationen über seine Zukunft. Ausgerechnet ein ehemaliger Mitstreiter fällt ihm in den Rücken. Brasiliens rechtspopulistischer Präsident ist nach einem verlorenen Machtkampf in der Corona-Krise stark angeschlagen. Nun gibt es wilde Spekulationen über seine Zukunft. Ausgerechnet ein ehemaliger Mitstreiter fällt ihm in den Rücken. 👓 Vollständige Meldung