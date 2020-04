Tom 🧙‍♂️🍀der Kobold🍀🧙‍♂️ Ich sage es immer wieder...der AntiChrist weilt unter uns❗️ #Trump Coronavirus-Krise in den USA: Donald Trump dreh… https://t.co/b9FpkWsxdh vor 3 Minuten

Alex K. aka Emma Moor🇩🇪⭐⭐⭐🇺🇸🛡 RT @contra_hoch10: SO SCHAFFT MAN DIESE VERBRECHER AB!!! 👍👍👍 Trump stoppt US-Zahlungen an die WHO https://t.co/bMrJLHbZnQ via @TOnline_Ne… vor 10 Minuten

makaheka🇩🇪🇨🇴 RT @contra_hoch10: SO SCHAFFT MAN DIESE VERBRECHER AB!!! 👍👍👍 Trump stoppt US-Zahlungen an die WHO https://t.co/bMrJLHbZnQ via @TOnline_Ne… vor 15 Minuten

SQ⭐️⭐️⭐️ RT @contra_hoch10: SO SCHAFFT MAN DIESE VERBRECHER AB!!! 👍👍👍 Trump stoppt US-Zahlungen an die WHO https://t.co/bMrJLHbZnQ via @TOnline_Ne… vor 22 Minuten

Andy Westermann bleibt zu Hause RT @glubschooche: Der Idiot, der noch im Februar die Pandemie leugnete, Anfang März sagte, das man zu Ostern in den normalen Zustand zurück… vor 22 Minuten