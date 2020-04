17.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Staatshilfen für Kleinunternehmer locken Betrüger an. In Die Staatshilfen für Kleinunternehmer locken Betrüger an. In Berlin geht die Staatsanwaltschaft nun einem Fall aus dem Islamistenmilieu nach: Ein stadtbekannter Prediger aus der Salafistenszene soll zu Unrecht 18.000 Euro erhalten haben. 👓 Vollständige Meldung