Sebastian Lange Man muss sich das wohl ungefähr so vorstellen, als sitze ein Reichsbürger im Kanzleramt. https://t.co/55k8YHgdlZ vor 57 Sekunden Jordan WELT: Donald Trump schreibt sich auf Twitter in Rage: „BEFREIT MINNESOTA!“. https://t.co/bhdDO74aKk über @GoogleNews vor 5 Stunden MrxFFM RT @welt: "BEFREIT MINNESOTA!" – Trump schreibt sich auf Twitter in Rage https://t.co/PbfvdXg7xU https://t.co/ek0Z0TUoqh vor 5 Stunden Dany(Ela) 🦋 RT @welt: "BEFREIT MINNESOTA!" – Trump schreibt sich auf Twitter in Rage https://t.co/PbfvdXg7xU https://t.co/ek0Z0TUoqh vor 5 Stunden Oli Volmerich RT @welt: "BEFREIT MINNESOTA!" – Trump schreibt sich auf Twitter in Rage https://t.co/PbfvdXg7xU https://t.co/ek0Z0TUoqh vor 6 Stunden Kai Reuter Donald Trump schreibt sich auf Twitter in Rage: „BEFREIT MINNESOTA!“ - WELT https://t.co/8lN1l3m4eF vor 6 Stunden