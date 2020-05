29.04.2020 ( vor 3 Tagen )



Trotz der Corona-Krise werden am 1. Mai in Berlin erneut etwa 5.000 Polizisten im Einsatz sein. Eigentlich sind Demonstrationen mit mehr als 20 Teilnehmern verboten. Ob sich daran gehalten wird, ist fraglich. 5.000 Polizisten – so viele Beamte sollen das Geschehen am 1. Mai in Berlin überwachen.