02.05.2020 ( vor 6 Stunden )



Angesichts des schlechten Wetters haben Hessens Ordnungskräfte am Samstag nur wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot in der Corona-Pandemie registriert. Bei Regen und Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad verschlug es nur wenige Hessen nach draußen - trotz geöffneter Geschäfte. "Es läuft alles