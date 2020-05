04.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Noch in der dieser Woche will der Bund über die Lockerung der Corona-Restriktionen beraten. Doch einige Bundesländer preschen schon jetzt vor und treffen eigene Entscheidungen. Lesen Sie hier im Überblick, wo was erlaubt ist. 👓 Vollständige Meldung