09.05.2020



Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Corona-Pandemie einen "mittelfristigen Zeitplan" gefordert. "Immer nur auf Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Corona-Pandemie einen "mittelfristigen Zeitplan" gefordert. "Immer nur auf Sicht zu fahren, stößt auf immer weniger Verständnis", sagte Weil in einem Interview mit dem "Spiegel". "Wir brauchen eine Antwort auf die Frage: Wie geht es weiter?" F 👓 Vollständige Meldung